Partorire dopo i 45 anni aumenta i rischi di complicanze alla nascita | Informare per fare scelte consapevoli

Partorire dopo i 45 anni aumenta i rischi di complicanze alla nascita

Diventare mamma dopo i 45 anni è una scelta sempre più diffusa, ma è fondamentale conoscere i potenziali rischi associati. Uno studio svedese su oltre 300.000 nascite evidenzia un aumento di complicanze come parto prematuro, basso peso e morte intrauterina, soprattutto oltre i 45. Informarsi aiuta a fare scelte consapevoli per tutelare la salute di madre e bambino. Continua a leggere per scoprire come affrontare questa importante decisione.

Avere un figlio dopo i 40 anni è sempre più comune, ma secondo uno studio svedese può comportare rischi maggiori per il neonato. Su oltre 300.000 nascite analizzate, i ricercatori hanno rivelato un aumento di complicazioni come parto prematuro, basso peso e morte intrauterina, soprattutto dopo i 45 anni, anche se i casi gravi rimangono rari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

