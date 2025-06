PARTONO LE DENUNCE | rissa in diretta su Canale 5 e finiscono direttamente in tribunale | Le telecamere hanno ripreso il momento esatto

Le riprese in diretta di risse televisive non sono mai state così scottanti: tra scontri e conseguenze legali, il confine tra spettacolo e realtà si fa sempre più sottile. Questa volta, quanto trasmesso su Canale 5 ha portato le proteste dei telespettatori e il coinvolgimento delle autorità. Un fenomeno che, tra scandali e polemiche, mette in discussione l’etica della tv. Ma cosa succederà ora?

Quanto trasmesso in diretta televisiva ha scosso i telespettatori che si sono indignati per quello che è successo. Non sono rare le risse iconiche in diretta televisiva, che spesso fanno sorridere i telespettatori e creano audience. Nel 2019, durante Stasera Italia su Rete?4, lo scontro tra Vittorio?Sgarbi e Giampiero?Mughini è degenerato in insulti, spintoni e persino sediate: “Testa di ca**o”, “pezzo di me**a” e minacce di “prenderlo a pedate” hanno infiammato lo studio, fino all’intervento del conduttore e degli assistenti per separarli. Nel 2022 ancora gli stessi protagonisti Mughini e Sgarbi hanno dato vita a una rissa con parolacce e spintoni, conclusasi con Sgarbi che cadde a terra e Mughini che ebbe la meglio, davanti all’imbarazzo degli ospiti e del pubblico in studio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “PARTONO LE DENUNCE”: rissa in diretta su Canale 5 e finiscono direttamente in tribunale | Le telecamere hanno ripreso il momento esatto

