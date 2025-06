Parto precipitoso il bimbo nasce in ambulanza sulla Statale a Mirandola

Nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 giugno, a Mirandola, un parto improvviso ha visto protagonista una mamma coraggiosa che ha dato alla luce il suo bambino in ambulanza sulla statale. L’Azienda USL di Modena rassicura: mamma e neonato stanno bene. L’intervento tempestivo dei mezzi del Sistema emergenza territoriale è stato fondamentale, anche grazie alla prontezza degli operatori e alla collaborazione con i famigliari, garantendo così un lieto esito inaspettato.

