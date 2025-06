Parole fuori tempo e di facciata | lo scontato ritorno del facente tifoso

In un panorama cittadino dove le parole dovrebbero unire e ispirare, si fatica a trovare sincerità e coerenza. Le dichiarazioni di Enzo Napoli sembrano più un tentativo di facciata che un vero richiamo al senso civico. È il momento di superare le parole vuote e concentrarsi su azioni concrete che possano davvero fare la differenza per la comunità. Solo così potremo ridare valore alla nostra città e ai suoi cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Sul cadavere dei leoni festeggiano i cani. E si esibiscono (sic!) i facenti tifosi. Perché pur nel totale rispetto della libertà di opinione e soprattutto del ruolo istituzionale – o facente tale, sia chiaro – le parole odierne di Enzo Napoli ci sembrano non solo fuori tempo ma soprattutto fuori luogo. Decontestualizzate e di circostanza. Perché il facente primo cittadino del capoluogo e della provincia ha sempre, negli anni, chiarito la sua posizione di totale distacco dal mondo del calcio. Un atteggiamento di indifferenza che già registrammo ai tempi della promozione in A, del trust e del rischio di scomparire dal panorama calcistico fino all’arrivo di Iervolino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Parole fuori tempo e di facciata: lo scontato ritorno del “facente tifoso”

In questa notizia si parla di: fuori - tempo - facente - parole

Catania fuori dai playoff, l'amarezza di Toscano: "C'è delusione, non è tempo per parlare del futuro" - Il Catania esce dai playoff di Serie C, nonostante la vittoria per 2-1 contro il Pescara. La delusione per l’allenatore Mimmo Toscano è palpabile, evidenziando che non è tempo di pianificare il futuro.

?LIVE UNICA SPORT? 19 GIUGNO 2025 ? Tdg, ancora nessuna news ?Mercato: si attende di capire la strategia del Catania. Nel frattempo al club rossazzurro... Vai su Facebook

Parole fuori tempo e di facciata: lo scontato ritorno del “facente tifoso”.

"Da Gambini parole fuori tempo massimo" - Peccato che le sue parole arrivino fuori tempo massimo". Scrive ilrestodelcarlino.it

Fuori Tempo - L'alternarsi delle riflessioni di Ramini alle parole delle poesie di Notarnicola vanno a rinforzare il continuo movimento del film ... Secondo mymovies.it