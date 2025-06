Parigi ' no al cambio di regime in Iran con la forza'

Parigi si schiera fermamente contro ogni tentativo di rovesciare il regime iraniano con la forza, ribadendo il diritto dei popoli all'autodeterminazione. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha sottolineato l'importanza di una soluzione diplomatica, evidenziando al contempo il grave rischio rappresentato dal programma nucleare iraniano per l'Europa. In questo scenario complesso, l'Europa si prepara a giocare un ruolo chiave nel promuovere la stabilità e la pace internazionale.

"Respingiamo ogni tentativo di organizzare un cambio di regime in Iran "con la forza, crediamo nel diritto dei popoli di autodeterminarsi". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, all'arrivo al Consiglio Ue Esteri. Il capo del Quai d'Orsay ha insistito sul " rischio esistenziale per l'Europa rappresentato dal programma nucleare iraniano ". "L'Europa può portare la sua esperienza, la sua competenza", ha aggiunto, ricordando che la riunione di venerdì scorso a Ginevra è stata "aperta con le autorità iraniane". Il ministro, che ha lanciato un appello alla "soluzione" della crisi "attraverso il negoziato", ha respinto "qualsiasi tentativo di organizzare un cambio di regime attraverso la forza", sottolineando che "sarebbe illusorio e pericoloso pensare di poter provocare un cambiamento del genere con la forza e le bombe".

