Parcheggiatore abusivo viola ripetutamente il divieto e si becca una condanna definitiva

Un parcheggiatore abusivo, recidivo nel violare divieti e sanzioni, si trova ora di fronte a una condanna definitiva. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, rafforzando l’applicazione delle misure di tutela pubblica. Questo caso evidenzia come le autorità siano ferme nel contrasto all’illegalità , anche quando questa riguarda attività apparentemente minori. La legge, infatti, non fa sconti a chi viola ripetutamente le norme di sicurezza e ordine pubblico.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un 45enne di Maddaloni, confermando la condanna per la violazione dell'ordinanza emessa dal Questore di Caserta che gli vietava di accedere alle aree di parcheggio in prossimitĂ della Clinica San Michele. L'uomo era stato.

