Il 20 luglio segna un giorno cruciale per Fabio Paratici, con la scadenza della sua squalifica di trenta mesi imposta dalla Corte Federale d’Appello della Figc. Dopo aver vissuto un lungo periodo lontano dal campo, il dirigente emiliano potrebbe tornare in pista, con possibilità che spaziano dal rimanere al Tottenham, alla tentazione di nuove avventure tra Italia e Arabia. Scopriamo insieme le alternative che si prospettano per il suo futuro.

Fabio Paratici vedrà scadere il prossimo 20 luglio la squalifica di trenta mesi comminatagli dalla Corte Federale d’Appello della Figc. Il dirigente emiliano venne inibito il 20 gennaio del 2023, dopo essere stato condannato nell’ambito dell’inchiesta relativa al caso plusvalenze (che portò alla penalizzazione della Juventus di 10 punti classifica nell’annata 202223). Da allora, si è limitato a svolgere il ruolo di consulente esterno per il Tottenham, ma ciononostante il suo nome è stato spesso accostato a diverse squadre italiane. (su tutte il Milan che poi però, considerata la delicata posizione dell’ex centrocampista, ha deciso di virare su Igli Tare). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Paratici, il 20 luglio scade la squalifica: vorrebbe rimanere al Tottenham. Italia e Arabia le alternative

