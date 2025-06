Paramount+ rinnova MOBLAND | la serie crime con Tom Hardy e Pierce Brosnan torna con una seconda stagione

di successo di Paramount+, che conquista il pubblico con suspense, intrighi e interpretazioni da Oscar. Preparati a immergerti ancora di più nel mondo oscuro e affascinante di MOBLAND, dove ogni episodio promette emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. La seconda stagione si preannuncia come un ulteriore capolavoro da non perdere, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama delle serie crime.

Dopo aver superato i 26 milioni di spettatori a livello globale, MOBLAND si conferma uno dei titoli di punta di Paramount+. La serie originale, creata da Ronan Bennett e Jez Butterworth e prodotta da Guy Ritchie, è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione, consolidando il suo posto tra le serie più viste della piattaforma. Con un cast stellare che include Tom Hardy, Pierce Brosnan ed Helen Mirren, MOBLAND è la seconda serie originale più vista di sempre su Paramount+, raggiungendo il primo posto nelle classifiche in diversi Paesi, tra cui il Regno Unito. Il crime drama, ambientato nel mondo della criminalità organizzata, racconta lo scontro tra due famiglie mafiose e le ripercussioni devastanti sulle loro vite e imperi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Paramount+ rinnova MOBLAND: la serie crime con Tom Hardy e Pierce Brosnan torna con una seconda stagione

