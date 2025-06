Papa BPER in Valtellina | La nostra offerta amichevole Nulla di cui avere paura

Papa BPER in Valtellina: un’operazione amichevole e consolidata. Gianni Franco Papa, amministratore delegato di BPER, ha sottolineato che questa acquisizione della Popolare di Sondrio nasce da una lunga storia di rapporti stabili e di fiducia reciproca. Un passo importante per rafforzare il territorio e le relazioni tra le due realtà, dimostrando che non c’è nulla di cui aver paura, ma piuttosto opportunità da cogliere insieme.

L’operazione di BPER per acquisire la Popolare di Sondrio è “amichevole” e frutto di una lunga storia di rapporti consolidati. A spiegarlo è Gianni Franco Papa, amministratore delegato di BPER, giunto a Sondrio nella tarda mattinata di lunedì 23 giugno per un incontro con la stampa valtellinese. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Papa (BPER) in Valtellina: "La nostra offerta amichevole. Nulla di cui avere paura"

In questa notizia si parla di: papa - bper - amichevole - valtellina

Papa (BPER Banca): "Con l'Ops su Bps ci aspettavamo resistenza, la nostra operazione farà del bene all’economia italiana e valtellinese" - Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER Banca, commenta l'operazione di acquisizione delle attività di Bps, evidenziando le attese di resistenza e il potenziale impatto positivo sull'economia italiana e valtellinese.

Papa (BPER) in Valtellina: La nostra offerta amichevole. Nulla di cui avere paura; Bper-Bps: «Opportunità per azionisti e dipendenti»; Bper, nell'offerta per Popolare Sondrio c'è un filo (rosso) che porta all'Unipol di Carlo Cimbri.

Bper, nell’offerta per Popolare Sondrio c’è un filo (rosso) che porta all’Unipol di Carlo Cimbri - di Sondrio continuerà ad esistere in tutta la Valtellina e che le due realtà hanno già oggi alcune ... Come scrive corriere.it

Bper: "L’operazione darà vita a un gruppo più forte e resiliente" - Dopo la presa di posizione del CdA della Banca Popolare di Sondrio, oggi, venerdì 13 giugno 2025, è intervenuta anche Bper. Scrive primalavaltellina.it