In un contesto geopolitico sempre più complesso, le tensioni in Medioriente si amplificano, lasciando presagire possibili conseguenze devastanti. Paolo Capitini analizza la situazione con occhio critico e lucido, evidenziando i rischi di un’escalation che potrebbe sconvolgere l’equilibrio globale. La partita tra grandi potenze si gioca su più fronti: quali sono le mosse strategiche e le incognite future? Continua a leggere per scoprire il quadro completo.

Il generale: «Israele ha aperto troppi fronti, Trump è intervenuto con una operazione chirurgica. Spero non abbia scoperchiato il vaso dell’ennesima tragedia mediorientale. Difficile che Cina e Russia riescano a mediare». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Paolo Capitini: «Tycoon felice? Occhio agli strascichi»

