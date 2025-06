Paola Rovellini è altresì Chief Financial Officer di MAE Spa azienda internazionale della sua famiglia e Ambassadress della Andrea Bocelli Foundation

Paola Rovellini, figura di spicco nel panorama internazionale, combina eleganza e impegno: dal ruolo di CFO di MAE Spa alla carica di presidente della Fondazione Versiliana, sua passione per cultura e innovazione si intrecciano con un'attenzione speciale alle sfide del turismo di massa in Toscana. La sua storia, tra musica lirica e leadership aziendale, è un esempio di come passione e dedizione possano plasmare un futuro sostenibile e ricco di significato.

N ata a Piacenza nel 1985, diplomata in economia e canto lirico. Da ottobre 2024 è presidente della Fondazione Versiliana, l’istituzione che organizza La Versiliana Festival e le attività culturali correlate. È altresì Chief Financial Officer di MAE Spa, azienda internazionale della sua famiglia, che realizza impianti per la produzione di fibre chimiche, e Ambassadress della Andrea Bocelli Foundation. Toscana, effetto overtourism anche sui pronto soccorso X Leggi anche › “Festival dell’argomento a piacere”: a Roccella Jonica, in scena le grandi passioni ore 5. «Adoro l’energia del primo mattino e, come prima cosa, leggo le mail. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Paola Rovellini è altresì Chief Financial Officer di MAE Spa, azienda internazionale della sua famiglia e Ambassadress della Andrea Bocelli Foundation.

