Paola Mascaro e Alessandra Galloni ospiti per due conferenze alla Normale.

Pisa, 23 giugno 2025 - Mercoledì 25 giugno, a partire dalle 14.30 nella Sala Azzurra della Scuola Normale a Pisa, si terranno due conferenze con due donne di riferimento nei rispettivi settori: con Paola Mascaro per le tematiche dell'equilibrio di genere nella società; con Alessandra Galloni per quanto riguarda il mondo dell'informazione e del giornalismo. Il primo incontro è con Paola Mascaro, Presidente di Valore D, la prima associazione di imprese in Italia impegnata per l'equilibrio di genere e per una cultura inclusiva, e co-ideatrice e promotrice di "InTheBoardroom", il percorso di alta formazione rivolto a donne che aspirano ad accedere a consigli di amministrazione.