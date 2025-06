Pantaloni Capri tendenza dell'estate 2025 Ecco come li abbina Hailey Bieber

I pantaloni Capri sono la tendenza calda dell’estate 2025, e Hailey Bieber li dimostra con stile inconfondibile. Perfetti per qualsiasi look, si reinventano con tocchi moderni e dettagli glamour. Scopri come abbinarli al meglio, ispirandoti alla fashion icon che li ha portati sulle strade di New York, e lasciati conquistare da un’estate all’insegna di eleganza e freschezza. È il momento di rinnovare il tuo guardaroba estivo!

I pantaloni Capri tornano protagonisti della moda estiva, come dimostra Hailey Bieber. Perfetti con sandali bassi o kitten heel, reinterpretano lo stile anni Duemila con un tocco contemporaneo. Avvistata per le strade di New York, l’imprenditrice ha combinato dei Capri pant a pois di Paloma Wool con un tank top minimal. La mise è stata completata da accessori neri: sandali infradito con tacco kitten di Toteme, borsa in pelle di The Row e occhiali da sole. Caratterizzati dalla lunghezza a metà polpaccio, i Capri pant sono l’alternativa elegante e fresca dei classici pantaloni lunghi. GUARDA LE FOTO I pantaloni Capri di nuovo nel cuore delle celebrities. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Pantaloni Capri, tendenza dell’estate 2025. Ecco come li abbina Hailey Bieber

