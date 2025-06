Pane Olio e Bicicletta | alla scoperta dell' Irpinia tra gusto e natura

bellezza di un territorio ricco di tradizioni e sapori autentici. Una giornata all’insegna dell’avventura, della natura e del gusto, perfetta per lasciarsi conquistare dal fascino dell’Irpinia in modo slow e sostenibile. Non perdere questa occasione di vivere un’esperienza indimenticabile tra panorami incantevoli e delizie locali, pedalando verso un tesoro nascosto di genuinità e bellezza.

Un'occasione unica per vivere l’Irpinia con lentezza, tra sapori autentici e paesaggi mozzafiato: domenica 29 giugno torna “Pane, Olio e Bicicletta”, l’iniziativa che unisce il cicloturismo alla scoperta dell’oro verde irpino. I partecipanti pedaleranno tra uliveti e vigneti, immersi nella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "Pane, Olio e Bicicletta": alla scoperta dell'Irpinia tra gusto e natura

