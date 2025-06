Pane e panettieri d’Italia 2026 ecco i forni premiati in Emilia Romagna

Nel cuore dell'Emilia Romagna, i maestri del pane si distinguono ancora una volta grazie alla nuova guida ‘Pane e Panettieri d’Italia 2026’ del Gambero Rosso. Premiati per la loro dedizione e innovazione, questi artigiani stanno rivoluzionando la tradizione, dimostrando che il pane è un simbolo di cultura in continua evoluzione. Scopriamo insieme i forni più virtuosi di questa regione dinamica, dove passato e futuro si incontrano in ogni pagnotta.

Bologna, 23 giugno 2025 – Sono stati premiati ( foto ) perché, giorno dopo giorno, stanno cambiando il modo di fare il pane, prodotto ancestrale e simbolo culturale tutt’altro che obsoleto. Parliamo dei fornai e delle fornaie recensiti dalla nuova guida ‘Pane e panettieri d’Italia 2026’ del magazine Gambero Rosso, uscita oggi: giunto alla sua settima edizione, il volume fotografa un settore in pieno fermento e annovera, complessivamente, 614 panifici della penisola. Sono 65 le insegne vincitrici dei ‘Tre Pani’ (il massimo riconoscimento, assegnato considerando materia prima, lavorazione e concept). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pane e panettieri d’Italia 2026, ecco i forni premiati in Emilia Romagna

