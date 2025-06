Panda a Pandino 2025 1.063 Fiat riunite per il record | le più interessanti

Nel cuore di Pandino, un evento che ha conquistato appassionati e curiosi: la Fiat Panda si riunisce in un raduno storico, superando ogni aspettativa nel 2025 con ben 1.063 esemplari presenti. Nato come una sfida goliardica sui social, questo appuntamento è diventato un simbolo di passione per l'iconica utilitaria torinese. La magia di Pandino continua a sorprendere, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nel mondo delle Panda e dei loro fan più accaniti.

Nato come goliardica iniziativa rilanciata dai social, il raduno di Fiat Panda a Pandino si è rapidamente imposto come punto di riferimento per possessori ed estimatori dell'utilitaria torinese. Si tocca un nuovo record nel 2025, con un totale di 1.063 esemplari di Fiat Panda riuniti nel comune cremonese il cui nome vi fa assonanza. In scena ogni genere di Panda e "pandinisti", da chi la utilizza per tutti i giorni a chi possiede veri e propri pezzi da collezione. Di seguito, la rassegna di alcuni dei modelli più interessanti tra quelli presenti a Pandino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Panda a Pandino 2025. 1.063 Fiat riunite per il record: le più interessanti

In questa notizia si parla di: panda - pandino - fiat - record

Panda a Pandino: il programma del raduno dei record - Preparati a vivere un evento unico nel suo genere: il raduno dei record dedicato a Panda e Pandino, il più grande in Italia! Nel cuore della Lombardia, oltre mille esemplari provenienti da ogni angolo del mondo si uniscono per celebrare il celebre modello Fiat.

Panda a Pandino 2025: 1063 Fiat, un raduno da record Vai su Facebook

#Fiat Panda: raduno da record a Pandino, con 1.063 esemplari https://motorionline.com/fiat-panda-raduno-da-record-a-pandino-con-1-063-esemplari-foto/… Vai su X

Il più grande raduno al mondo di Fiat Panda ha fatto un nuovo record; Panda a Pandino 2025: raduno da record con 1063 Fiat Panda; Panda a Pandino 2025, nuovo maxi record per 1.063 Fiat Panda.

Migliaia di Fiat Panda al tradizionale raduno di Pandino: c'è anche la più piccola del mondo, larga solo 50cm - Nelle immagini, le centinaia di Fiat Panda che anche quest’anno hanno riempito le strade di Pandino, piccolo Comune del Cremasco che ogni anno ospita il tradizionale raduno dell’iconico veicolo. Da msn.com

La Panda da 50 cm e altri 1062 esemplari: il raduno di Pandino è da record [VIDEO] - Il raduno “ Panda a Pandino ”, giunto all’edizione 2025, ha superato sé stesso: 1063 Fiat Panda hanno invaso il centro storico e le campagne circostanti, frantumando il precedente record del 2023 ... Lo riporta automoto.it