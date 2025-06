Palomonte screening gratuiti per la prevenzione dei tumori con la carovana Asl

Palomonte si trasforma in un alleato della prevenzione con la carovana dell’ASL di Salerno, portando gratuitamente screening vitali per contrastare tumori al colon retto, collo dell’utero e mammella. Un'occasione unica per prendersi cura della propria salute, promossa dalla sinergia tra l’assessorato alle politiche sociali del Comune e l’ASL. Non perdere questa opportunità: la prevenzione inizia con un gesto semplice ma fondamentale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una giornata di visite gratuite con screening finalizzati alla prevenzione dei tumori al colon retto, al collo dell’utero e alla mammella. Così, grazie alla sinergia tra l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Palomonte guidato dall’assessore Anna Annunziata Massa e l’Asl di Salerno, arriva nell’alta Valle del Sele, la carovana dell’Asl di Salerno con una giornata dedicata alla prevenzione dei tumori che si svolgerà domenica 29 giugno, a partire dalle ore 9 e fino alle ore 12 presso il centro Agorà sito in località Valle di Palomonte. Una carovana per la salute, diretta dai sanitari del Dipartimento Prevenzione dell’Asl di Salerno -Distretto Sanitario 64 Eboli-Buccino con gli Enti di Terzo Settore e Palazzo di Città, che vedrà l’esecuzione di visite gratuite di screening oncologici ai pazienti dai 24 anni in su. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Palomonte, screening gratuiti per la prevenzione dei tumori con la carovana Asl

In questa notizia si parla di: prevenzione - tumori - palomonte - screening

Screening melanoma: campagna di prevenzione dei tumori della pelle - Prenditi cura della tua pelle: la campagna di screening dermatologico ‘Se hai cara la pelle’ è tornata, offrendo un’opportunità fondamentale per prevenire il melanoma e altri tumori cutanei.

+++ COMUNICATO STAMPA +++ Il 21 e 22 giugno torna Palomonte Truck, lo spettacolo dei motori del Sud con food e musica. Palomonte (Sa). Conto alla rovescia nella Valle del Sele per l’attesissima manifestazione che mette al centro dei riflettori il settore d Vai su Facebook

Palomonte, screening gratuiti per la prevenzione dei tumori con la carovana Asl; Tumore al seno, a Palomonte una giornata di prevenzione con lo scienziato Giovanni Corso; Tumore al seno, lo scienziato Corso: “Al Sud ancora lontani dall’obiettivo prevenzione”.

Tumore al seno, a Palomonte una giornata di prevenzione con lo scienziato Corso - L'articolo Tumore al seno, a Palomonte una giornata di prevenzione con lo scienziato Corso proviene da OttoPagine. Secondo msn.com

Tumori, Garufi (San Camillo): “Il tumore del colon retto si può prevenire ma l’adesione agli screening è troppo bassa” - Gli screening per il colon retto sono uno strumento semplice ed efficace per individuare precocemente la malattia ma restano poco utilizzati: fondamentale sensibilizzare con campagne legate a grandi e ... Da msn.com