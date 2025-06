Palloncini e una lunga scia di idrocarburi in acqua | l' intervento dello spazzamare a Salerno

Un’immagine insolita e preoccupante ha catturato l’attenzione dello spazzamare di Salerno Pulita durante un pattugliamento: una lunga scia di idrocarburi, palloncini colorati e materiali vari che galleggiavano sulla superficie del mare. Un episodio che solleva interrogativi sulla tutela dell’ambiente marino e sul rispetto delle normative. Scopriamo insieme cosa è successo e quali azioni sono state messe in atto per proteggere la nostra costa.

Una composizione di palloncini utilizzati per una festa, due palloni da gioco, diversi materiali e più di una lunga scia di idrocarburi, schiume ed altro. È quanto ha intercettato lo spazzamare di Salerno Pulita, ieri, nel corso del lavoro di pattugliamento svolto sulla costa di Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Palloncini e una lunga scia di idrocarburi in acqua: l'intervento dello spazzamare a Salerno

In questa notizia si parla di: salerno - palloncini - lunga - scia

Prosegue la lunga scia di incendi nel Salento: un furgone in fiamme nella notte - Prosegue nel Salento la spirale di incendi, con un recente episodio notturno a Racale. Intorno alle 2:30, un furgone Iveco Saicar è stato data alle fiamme in Contrada Cafieri, in circostanze ancora da chiarire ma apparentemente di natura dolosa.

Palloncini e una lunga scia di idrocarburi in acqua: l'intervento dello spazzamare a Salerno; Salerno, lo Spazzamare intercetta schiume e persino palloncini di una festa.

Palloncini e una lunga scia di idrocarburi in acqua: l'intervento dello spazzamare a Salerno - Salerno Pulita ricorda che il servizio di spazzamare è operativo lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 15, nonchè venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18 ... Come scrive salernotoday.it