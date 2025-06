Pallanuoto il day after Il Penta festeggia la promozione Selmi | Tornati dove meritiamo

Il giorno dopo un’impresa straordinaria, il Penta Modena si gode i meritati festeggiamenti per la promozione in Serie B, coronamento di una stagione intensa e combattuta. Dopo aver conquistato il passaggio ai rigori, la squadra ha celebrato con gioia in piscina e oltre, dimostrando spirito di squadra e determinazione. Luca Selmi, tecnico e cuore pulsante del team, ci racconta come questa vittoria sia il risultato di sudore e passione, e che il meglio deve ancora venire.

La squadra non si sa a che ora sia andata a letto, per festeggiare la promozione, ma il tecnico del Penta Modena, neopromosso in Serie B di pallanuoto, è raggiungibile telefonicamente abbastanza presto nella giornata di ieri, per raccontare una promozione fortemente voluta, che la squadra modenese si è dovuta sudare alla lotteria dei rigori: "La squadra ha festeggiato prima in piscina - conferma Luca Selmi - poi evidentemente in giro, visto gli orari dei post che sono girati, ma io vista l’età, sono andato a letto. È stato un risultato molto bello, sofferto e difficile per un paio di episodi che non potevamo gestire noi, una rete validissima non data nel primo tempo, e la brutalità, con inferiorità numerica alla fine, ma che la squadra ha saputo ben gestire". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto, il day after. Il Penta festeggia la promozione. Selmi: "Tornati dove meritiamo»

