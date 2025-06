palio dei trampoli a schieti silvio filippini alza il trofeo qualcuno inciampa nel percorso

Tra applausi, emozioni e qualche inciampo, si è conclusa la 26esima edizione del Palio dei Trampoli di Schieti, un evento che ancora una volta ha saputo unire tradizione, adrenalina e spirito comunitario. Tra i protagonisti, Silvio Filippini, campione in carica, e i sorprendenti debutti come quello del Rione Ponte Mazzori Forestieri dalla Toscana. Un'edizione ricca di sorprese e passione, che ha lasciato il pubblico con il cuore pieno di entusiasmo e...

Tra applausi, anatemi e lacrime di gioia si è chiusa la 26esima edizione del Palio dei Trampoli di Schieti, un evento capace ancora una volta di unire tradizione, spettacolo e comunità. A dominare la scena è stato Silvio Filippini, già campione in carica dal 2022, che ha confermato le altissime – è proprio il caso di dirlo – aspettative su di lui. Grande successo anche per il debutto del Rione Ponte Mazzori Forestieri, arrivati dalla Toscana: una partecipazione straordinaria che ha alzato il livello tecnico e infiammato il pubblico. I Forestieri si sono aggiudicati il trofeo dei Rioni, ma il finale è stato drammatico: uno dei loro atleti è scivolato in gara, compromettendo il possibile podio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it