Palinsesti Rai 2025 2026 | ecco le prime indiscrezioni su possibili chiusure e ridimensionamenti

Al via le prime indiscrezioni sui palinsesti Rai 2025/2026, in vista della presentazione ufficiale del 27 giugno. Tra conferme e sorprendenti novità , circolano già voci di possibili chiusure e ridimensionamenti di alcuni programmi, con un occhio di riguardo alla soglia di ascolti come criterio decisionale. Cosa riserva il futuro della televisione pubblica italiana? Scopriamolo insieme, perché il cambiamento è ormai alle porte.

Venerdì 27 giugno ci sarà la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai riguardanti la prossima stagione televisiva 20252026. Nel frattempo, però, circolano già le prime anticipazioni ed indiscrezioni a proposito di possibili chiusure e ridimensionamenti di programmi televisivi in onda sui canali del Servizio Pubblico. Le anticipazioni riferiscono anche di una sorta di soglia in termini di ascolti: la chiusura – come riportato da Fanpage.it – riguarderebbe dei programmi che non hanno raggiunto o superato il 3% di share (ma non solo questi). Palinsesti Rai 20252026: possibili chiusure e ridimensionamenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Palinsesti Rai 2025/2026: ecco le prime indiscrezioni su possibili chiusure e ridimensionamenti

**RAI: RANUCCI, 'TAGLI PUNTATE 'REPORT'? SAREBBE IRRISPETTOSO PER SQUADRA E PUBBLICO'** = Il conduttore, 'io alla presentazione dei palinsesti? Aspetto di vedere se la notizia è vera' Roma, 20 giu. - (Adnkronos) - "Se fossero confermati i tagli

Nuovi possibili tagli in Rai: A rischio cancellazione i programmi di Marzullo, Strabioli, Luisella Costamagna; Rai: Elisa Isoardi ‘alla Maria De Filippi’ e Fialdini in bilico tra due canali; Palinsesti Rai tra conferme e novità . A ottobre evento sui 100 anni del servizio pubblico.

