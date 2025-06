Palermo Spasima | il libro di Giampaolo Frezza direttore dipartimento Lumsa

Palermo Spasima di Giampaolo Frezza svela il fascino nascosto di una città che, a prima vista, appare caotica e disordinata, ma che nel profondo conquista il cuore di chi la scopre lentamente. Attraverso le sue parole, il lettore viene trascinato in un viaggio tra contrasti e meraviglie, dove ogni angolo svela un segreto, e ogni emozione cresce fino a decidere di restarvi per sempre. Una narrazione che trasforma Palermo da mera metropoli in un sentimento indissolubile.

Come ci si può innamorare di una città che al primo approccio si considera caotica, disordinata e confusa ma che poi, nel tempo, ti conquista fino a decidere di viverci per il resto della vita? Lo racconta Giampaolo Frezza, direttore (dal primo gennaio 2025) del dipartimento Lumsa di Palermo nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - “Palermo Spasima”: il libro di Giampaolo Frezza, direttore dipartimento Lumsa

In questa notizia si parla di: palermo - giampaolo - frezza - direttore

La mostra dei vasi venduti al principe Ludwig di Baviera aperta fino a ottobre: visita del direttore del museo di Monaco - La mostra dei vasi greci della Collezione Panitteri, in prestito da Monaco di Baviera, è aperta fino al 18 ottobre presso il museo Griffo di Agrigento.

La sceglie e ci rimane: Palermo Spasima, un racconto d'amore puro verso la città; Governance, Rendicontazione e Sostenibilità nelle PMI del Mezzogiorno; A Palermo l’università Lumsa lavora al “miglio” della cultura.