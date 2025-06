Palermo rosanero in ritiro in Valle D' Aosta | preparazione estiva dal 13 luglio

Palermo Rosanero si prepara alla nuova stagione con entusiasmo, in un suggestivo ritiro estivo in Valle d'Aosta. Dal 13 luglio al primo agosto, i rosanero di Filippo Inzaghi si concentreranno tra le incantevoli località di Saint Vincent e Châtillon, presso lo stadio Brunod. Una scelta strategica e affascinante per rafforzare il team e affrontare con rinnovata grinta la prossima avventura in campo.

Il prossimo ritiro estivo del Palermo si svolgerĂ in Valle d'Aosta: i rosanero effettueranno la preparazione estiva dal 13 luglio e fino al primo agosto. La sede scelta coinvolge le localitĂ di Saint Vincent e Châtillon. La squadra di Filippo Inzaghi si allenerĂ presso lo stadio Brunod di.

