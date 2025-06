Palermo malore sul palco per cantante dei Village People | sospeso lo show

Una serata di musica e energia si è trasformata in un momento di apprensione a Palermo, quando Victor Willis, icona dei Village People, ha avuto un malore improvviso durante il concerto al Teatro di Verdura. L’artista è stato prontamente soccorso e portato in ospedale, lasciando il pubblico in attesa di aggiornamenti sulla sua salute. La domanda ora è: quando potrà tornare a conquistare i cuori con la sua voce inconfondibile?

(Adnkronos) – Malore sul palco per Victor Willis, leader dei Village People, ieri sera, durante il concerto al Teatro di Verdura di Palermo. Il cantante stava cantando il brano “Key West” con il suo gruppo, quando si è improvvisamente accasciato sul palco. Subito soccorso dai sanitari, è stato accompagnato all'ospedale Villa Sofia. Lo show è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Village People a Palermo, il cantante ha un malore sul palco: sospeso lo show - Dopo i primi accertamenti Victor Willis ha chiesto di firmare volontariamente le dimissioni, per tornare in America come da programma ... msn.com scrive