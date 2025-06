Palermo capitale degli scacchi | al via le iscrizioni per il secondo Festival internazionale Trinakria

Palermo si prepara a brillare come capitale degli scacchi, accogliendo il secondo Festival Internazionale Trinakria. Un evento imperdibile che riunirà appassionati e grandmasters da tutto il mondo, trasformando la città in un palcoscenico di strategia e passione sportiva. Preparate le scacchiere e affinché ogni mossa sia un passo verso nuovi successi, perché Palermo sta per scrivere un’altra pagina memorabile nel panorama scacchistico internazionale.

Preparate le scacchiere! Palermo si appresta a diventare il cuore pulsante degli scacchi agonistici siciliani e del Sud Italia. L'Associazione sportiva dilettantistica Matti per gli scacchi, con il patrocinio del comitato regionale scacchistico siciliano, annuncia con grande entusiasmo il ritorno.

