Palazzo Vecchio corre ai ripari nuovi interventi per liberare gli alberi asfaltati FOTO

Palazzo Vecchio corre ai ripari: dopo le immagini dei giorni scorsi che mostrano gli alberi soffocati dall'asfalto sul lungarno Ferrucci, l'amministrazione comunale, guidata dall'assessora all'ambiente e vicesindaca Paola Galgani, ha deciso di intervenire prontamente. Sono stati ordinati nuovi interventi per rimuovere l'asfalto che sta danneggiando gli alberi, garantendo un futuro più verde e sostenibile alla città . La tutela del nostro patrimonio naturale è una priorità imprescindibile.

Palazzo Vecchio corre ai ripari. Dopo le immagini dei giorni scorsi dei molti alberi 'soffocati' dall'asfalto sul lungarno Ferrucci, l'amministrazione comunale, con l'assessora all'ambiente e vicesindaca Paola Galgani ha ordinato nuovi interventi per togliere l'asfalto nei pressi dei tronchi, per.

