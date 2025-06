Palazzo Sant' Agostino | convocato il 27 giugno il consiglio provinciale

Il 27 giugno alle 14:30, Palazzo Sant’Agostino si anima con la convocazione del Consiglio Provinciale di Salerno, presieduto dal presidente Vincenzo Napoli. Un appuntamento imperdibile per ascoltare le decisioni che plasmeranno il futuro della provincia, trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale. Non perdere l’occasione di restare aggiornato sui temi caldi: ecco i punti all’ordine del giorno.

Il presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli ha convocato il Consiglio Provinciale per il giorno 27 giugno, alle 14:30. La seduta consiliare sarà trasmessa in diretta streaming dal canale istituzionale youtube>>>Clicca qui Ecco i punti all'ordine del giorno:. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Palazzo Sant'Agostino: convocato il 27 giugno il consiglio provinciale

In questa notizia si parla di: convocato - giugno - consiglio - provinciale

Convocato il consiglio comunale per il 3 giugno: ecco gli ordini del giorno - Il consiglio comunale di Salerno si riunirà il 3 giugno, alle 9.30, per affrontare temi cruciali per il futuro della città.

È convocata per giovedì 26 giugno 2025 alle ore 9.30, presso la sede della Provincia di Novara a Palazzo Natta, la seduta del Consiglio Provinciale. L'ordine del giorno è così composto: • Comunicazioni decadenza Presidente Binatti e atti consequenziali; • Vai su Facebook

Palazzo Sant'Agostino: convocato il 27 giugno il consiglio provinciale; Convocazione del Consiglio Provinciale per venerdì 27 giugno alle 14:30; Provincia, nuova seduta del Consiglio convocata per il 23 giugno.

Palazzo Sant'Agostino: convocato il 27 giugno il consiglio provinciale - Il presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli ha convocato il Consiglio Provinciale per il giorno 27 giugno, alle 14:30. Segnala salernotoday.it

Brondello sede del Consiglio provinciale itinerante - Il 30 giugno un'occasione per poter dialogare, in particolare, con gli amministratori dell'Unione Montana del Monviso ... Si legge su cuneodice.it