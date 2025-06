Palazzo Guerrini Bratti in vetrina Il nuovo proprietario lo apre alla città

Palazzo Guerrini Bratti si apre alla città: un gesto di generosità e condivisione da parte del nuovo proprietario, Andrea Pedrini. Acquistato meno di sei mesi fa, il palazzo, simbolo di storia e arte, diventa un dono speciale in occasione della festa di San Giovanni Battista. Un modo per unire passato e presente, regalando emozioni e bellezza alla comunità. La magia di questa antica dimora ora vive anche nei cuori dei cittadini.

L’ha acquistato non più di sei mesi fa e benché secondo quanto anticipato abbia intenzione di farne la residenza di famiglia, non tiene solo per sé, almeno per il momento, la meraviglia artistica dei suoi interni e le emozione che sa suscitare un’antica e nobile magione. Andrea Pedrini, recente proprietario di Palazzo Guerrini Bratti ha deciso infatti di fare un regalo alla città in occasione e della festa del patrono San Giovanni Battista. Domani, proprio nella ricorrenza del tradizionale 24 Giugno, Pedrini apre ai visitatori le porte del suo palazzo settecentesco (su cui c’è già un progetto di restauro firmato dall’architetto Massimo Rovereti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it