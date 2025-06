Pakistan ecco il campo da polo più alto del mondo

Nel cuore del Pakistan, a 3.700 metri di altitudine, si trova il campo da polo più alto del mondo: lo Shandur Polo Festival. Un evento unico nel suo genere, dove turisti e locali si sfidano nel freestyle polo, una disciplina antica e senza regole, immersa tra le maestose vette del nord-ovest. Un’esperienza affascinante che unisce tradizione e avventura, dimostrando come anche gli sport possano superare ogni limite e raggiungere nuove vette.

Turisti e persone del posto hanno partecipato allo "Shandur Polo Festival" nel nord-ovest del Pakistan, che ogni anno vede squadre locali sfidarsi nel freestyle polo, la più antica forma di polo che esiste solo nel nord del Pakistan, dove non ci sono regole per il gioco. Situato a un'altezza di 3.700 metri, Shandur, in cima a una montagna a Chitral, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, ospita il campo da polo più alto del mondo e un festival che risale al 1936. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pakistan, ecco il campo da polo più alto del mondo

