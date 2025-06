Pagelle Juventus Empoli Under 16 | poesia Corigliano Rocchetti insuperabile Brancato eccezionale Questi ragazzi sono nella storia! – VOTI

Nella finale scudetto Under 16 tra Juventus e Empoli, i giovani protagonisti si sono distinti per coraggio e talento, scrivendo pagine di storia calcistica. Tra performance eccezionali e voti alti, emerge il talento insuperabile di ragazzi come Rocchetti e Brancato, pronti a lasciare il segno. Questa partita ci ricorda che il futuro del calcio italiano è nelle mani di questi giovani promettenti, capaci di rivoluzionare il panorama sportivo.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Empoli Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la finale scudetto. Pagelle Juventus Empoli Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la finale scudetto del campionato 202425 Giaretta 8 – Miracoloso in almeno 3 occasioni, tiene salva la porta bianconera quando l’Empoli attacca con decisione. Nel primo tempo dĂ spazio ai fotografi quando para una rovesciata incredibile in gran stile. Rigo 7,5 – Attacca e difende con diligenza e tempi perfetti: gara che riassume la sua stagione clamorosa alla perfezione. Sfortunato in occasione del pareggio dell’Empoli, un rimpallo non premia la chiusura doppia fra lui e Rocchetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Empoli Under 16: poesia Corigliano, Rocchetti insuperabile, Brancato eccezionale. Questi ragazzi sono nella storia! – VOTI

La serie A all'intervallo: l'Inter sorpassa il Napoli, Juventus ancora quarta. In fondo stanno perdendo Empoli e Venezia - A metĂ primo tempo di Serie A, l'Inter sorpassa il Napoli in classifica grazie a un gol di Bisseck contro la Lazio.

La Juventus Under 16 è campione d'Italia! Battuto 3-1 l'Empoli in finale - I giovani bianconeri hanno trionfato nella finale nazionale dei playoff, vincendo 3- Riporta ilbianconero.com

Juventus Under 16 campione d’Italia, sintomo di un settore giovanile vivissimo: il recap della stagione perfetta dei bianconeri di Grauso - Juventus Under 16 campione d’Italia: ripercorriamo la vittoria e il percorso dei bianconeri in questo campionato La Juventus Under 16 è campione d’Italia. Scrive juventusnews24.com