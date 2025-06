Pagani parchimetro danneggiato in via De Gasperi

a poche settimane dall'installazione dei nuovi parchimetri in via De Gasperi, Pagani si trova a far fronte a atti di vandalismo e tentativi di incendio che minano la sicurezza e la funzionalità del servizio. Un gesto deplorevole che richiede immediato intervento da parte delle autorità per tutelare cittadini e infrastrutture, riaffermando l'importanza di un rispetto condiviso per la nostra comunità e il bene comune.

Sono bastati pochi giorni per veder danneggiare i nuovi parchimetri installati in via De Gasperi, a Pagani. Non è mancato neppure un tentativo di incendio ai danni del dispositivo per il pagamento della sosta nei pressi delle Poste. Un atto grave e insensato, quello verificatosi la scorsa.

