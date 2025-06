Pagamento Pensioni Luglio 2025 | quattordicesima solo per alcuni fortunati?

Luglio 2025 si apre con una novità importante per i pensionati: il pagamento della quattordicesima, un bonus che porta sollievo e gratitudine. Tuttavia, questa somma extra non sarà universale; è riservata solo a pochi fortunati in possesso di requisiti specifici. Chi potrà beneficiarne, e chi si dovrà accontentare, scopritelo in questa guida dettagliata che chiarisce ogni aspetto di questa importante agevolazione.

Luglio porta con sé un appuntamento importante per molti pensionati: il pagamento della cosiddetta quattordicesima mensilità. Ma attenzione: non si tratta della classica quattordicesima percepita dai lavoratori dipendenti secondo i contratti collettivi. Questa somma aggiuntiva erogata dall’Inps è una prestazione integrativa riservata solo ad alcune categorie di pensionati, in presenza di requisiti ben precisi. Non tutti, infatti, avranno la fortuna di trovarla sul cedolino. La quattordicesima è stata introdotta nel sistema previdenziale italiano nel 2007 e successivamente ampliata nel 2016. Non si applica indistintamente a tutti i titolari di pensione, ma solo a chi rispetta specifiche condizioni legate all’età anagrafica e alla situazione reddituale. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

