Pagamenti nel Food & Beverage in Italia | digitalizzazione in crescita fattore umano ancora centrale

In un’Italia sempre più digitale, il settore Food & Beverage si distingue per una rapida evoluzione nei metodi di pagamento. L’indagine di Adyen, realizzata con OnePoll, rivela come la tecnologia stia rivoluzionando le abitudini dei consumatori, senza però sacrificare il valore del rapporto umano. In questo contesto dinamico, le aziende devono trovare il giusto equilibrio tra innovazione e personalizzazione per conquistare i clienti di oggi e di domani.

(Adnkronos) – Adyen, piattaforma tecnologico-finanziaria scelta da numerose aziende leader a livello globale, ha presentato i risultati di una nuova indagine condotta in collaborazione con OnePoll. Lo studio fotografa le abitudini di pagamento degli italiani nel settore Food & Beverage, evidenziando una chiara tendenza verso la digitalizzazione, pur mantenendo salda l'importanza del rapporto umano. Dalla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

