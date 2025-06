Paga per far arrivare la moglie in Italia ma la donna sparisce | indagata per truffa

Un sogno di ricongiungimento familiare si trasforma in un incubo: un uomo di Ancona, dopo aver pagato il viaggio e avviato le pratiche per far arrivare la moglie in Italia, si ritrova invece con una donna scomparsa e indagata per truffa. La sua fiducia è stata tradita, lasciandolo alla ricerca di verità e giustizia, mentre il caso scuote la comunità locale.

ANCONA - Ha iniziato ad insospettirsi quando la moglie non gli ha più risposto al telefono e da lui non è mai arrivata. L'aspettava per settembre, ad Ancona, dopo averle pagato il viaggio e aver avviato le pratiche per il ricongiungimento familiare. All'uomo che l'aveva sposata pochi mesi prima.

