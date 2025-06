Padri che scontano una pena e figli riuniti per un torneo di calcio Così favoriamo la ricostruzione dei legami

Sabato 28 giugno, al campo di Santa Cristina, un evento speciale riunisce padri in esecuzione penale e figli per il torneo "Tu sei qui… in campo con me". Un'iniziativa che mira a ricostruire e rafforzare i legami familiari attraverso il calcio, offrendo un'occasione di confronto e speranza. Perché il vero gioco si vince quando si riscopre il valore della famiglia e del perdono.

Sabato 28 giugno, al campo di Santa Cristina, in scena "Tu sei qui. in campo con me": un torneo di calcio per rafforzare il rapporto tra i padri in esecuzione penale e i figli. Un campo da calcio, una mattinata all'aria aperta e la possibilità per padri e figli di ritrovarsi in un contesto sereno.

