Padova su quattro ruote vecchie | auto sempre più datate Rc auto in salita

Padova su quattro ruote vecchie: un panorama che racconta il passato e solleva nuove sfide. Le auto d’epoca, più che semplici veicoli, sono un simbolo di tradizione e resilienza, ma anche di una crescente complessità in termini di RC auto e sicurezza. Nel maggio 2025, l’età media delle vetture padovane ha toccato...

Parco auto padovano: vintage per forza, non per scelta A Padova il passato non passa: resta parcheggiato lungo le strade della provincia, sotto forma di auto sempre più vecchie. Secondo i dati elaborati da Facile.it su fonti ACI, nel maggio 2025 l’età media delle vetture padovane ha toccato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it