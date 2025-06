Padova - La Casa della Rampa e la via del traghetto

capolavoro dell’ingegneria medievale, che ci trasporterà attraverso secoli di storia e leggende. Questa esperienza unica ci svelerà i segreti di un passato regale, immergendoci in atmosfere d’altri tempi e rivelando il fascino senza tempo di Padova. Pronti a scoprire le meraviglie di questa città affascinante?

La Casa della Rampa, posta all'incrocio di via Accademia con via Arco Vallaresso, è una delle poche tracce ancora visibili della maestosa residenza dei Signori di Padova, eretta a partire dal 1343 per volere di Ubertino da Carrara. Visiteremo il cortile trecentesco e saliremo sul traghetto, un.

