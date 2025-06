Overtourism Varenna come Venezia

Il fenomeno dell'overtourism sta mettendo a dura prova le meraviglie di Varenna, simile a Venezia in sofferenza per il turismo mordi e fuggi. Dopo un weekend caotico e disagi logistici, il sindaco Mauro Manzoni ha deciso di chiedere ufficialmente al Ministero del Turismo una tassa dedicata, per proteggere il borgo e garantire un equilibrio tra visitatori e residenti. È ora di trovare soluzioni sostenibili per preservare la bellezza e l’autenticità di questi tesori italiani.

Una tassa contro il turismo mordi e fuggi, che crea disagi al territorio senza portare alcun beneficio alla sua economia: questa volta a chiederla ufficialmente al ministero del Turismo è il sindaco di Varenna Mauro Manzoni, dopo un weekend in cui il piccolo borgo sul lago di Como non solo è stato preso d'assalto, ma ha anche vissuto le difficoltà logistiche legate all'interruzione della linea ferroviaria tra Lecco e Tirano, in vigore fino al 14 settembre, per i lavori legati alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Cinque euro: questa potrebbe essere la tassa di sbarco da applicare ai visitatori di giornata, che non pernottano e non consumano, ma creano difficoltà ai residenti e a chi sceglie di pernottare nelle strutture della zona, lasciando, ad esempio, immondizia da smaltire, e rendendo a volte quasi impossibile una semplice passeggiata per le vie cittadine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Overtourism, Varenna come Venezia

