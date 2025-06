Overdose alla Palla | Il cuore non batteva più Era praticamente morta

Un episodio drammatico e incredibile si è consumato sabato pomeriggio a Pesaro: una giovane donna di 25 anni, vittima di un’overdose, è stata salvata grazie all’intervento tempestivo di un eroe inaspettato. Nonostante fosse fuori servizio, Umberto Gnudi ha dimostrato come il coraggio e la prontezza possano fare la differenza tra vita e morte. Un gesto che ci ricorda quanto sia preziosa ogni seconda in situazioni di emergenza.

di Antonella Marchionni "Era praticamente morta". A dirlo è Umberto Gnudi, responsabile del 118 di Pesaro, che sabato pomeriggio, anche se era fuori servizio, si è ritrovato ad assistere a un salvataggio al limite dell'impossibile. Una giovane donna di 25 anni, fanese, priva di coscienza e in arresto cardiaco da overdose, è stata rianimata proprio sotto gli occhi dei passanti, nei pressi della Palla di Pomodoro, davanti al frequentatissimo locale El Cid. A riportarla in vita è stata un'infermiera dell'ambulanza della Centrale Operativa del 118, in una situazione al cardiopalma. "Aveva assunto eroina, non respirava, il cuore era fermo.