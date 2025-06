Outlander | Blood of My Blood ottiene il rinnovo per la stagione 2 prima del debutto

Il mondo di Outlander si espande con entusiasmo: Blood of My Blood, lo spin-off tanto atteso, ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione prima del debutto ufficiale. Starz annuncia l'inizio delle riprese, alimentando l’anticipazione dei fan. La nuova serie, in arrivo negli Stati Uniti il 8 agosto, promette di aggiungere nuovi capitoli affascinanti a questa appassionante saga storica. L’attesa cresce, e il futuro di Outlander si prospetta ancora più coinvolgente.

Starz ha annunciato l'inizio delle riprese della stagione 2 dello spinoff di Outlander, intitolato Blood of My Blood, ancora prima del debutto dei primi episodi. Outlander: Blood of My Blood ha già ottenuto il rinnovo per la stagione 2 nonostante il debutto dello spinoff della serie originale non sia ancora avvenuto. La nuova serie arriverà infatti sugli schermi di Starz negli Stati Uniti a partire da venerdì 8 agosto. L'annuncio di Starz Le riprese della seconda stagione sono iniziate oggi in Scozia, nelle stesse location dove è stato realizzato lo show originale. Lo showrunner Matthew B. Roberts, coinvolto anche come produttore esecutivo della serie, ha dichiarato: "La passione e il talento che il nostro cast e la nostra troupe hanno versato in Outlander: Blood of . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Outlander: Blood of My Blood ottiene il rinnovo per la stagione 2 prima del debutto

