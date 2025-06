Otto vittime della montagna in 24 ore due morti nello schianto di un ultraleggero in Trentino

weekend estivo in montagna si conferma pericoloso: otto vittime in sole 24 ore, tra cui due sfortunati coinvolti in un incidente con un ultraleggero in Trentino. Dopo questo drammatico bilancio e oltre cento interventi di soccorso, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ribadisce l’importanza della prudenza. Ricordiamo che una pianificazione accurata, abbigliamento adeguato e attrezzature giuste sono fondamentali per vivere le montagne in tutta sicurezza. Il primo passo verso un’escursione consapevole parte dalla preparazione.

A seguito del grave bilancio di otto persone morte e oltre cento interventi nel primo fine settimana estivo, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico rinnova l’invito alla prudenza, ricordando «l'importanza di una corretta e attenta pianificazione dell’escursione, l’uso di abbigliamento e calzature adatte e un’attrezzatura adeguata alla tipologia di attivitĂ prevista». Il primo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Otto vittime della montagna in 24 ore, due morti nello schianto di un ultraleggero in Trentino

In questa notizia si parla di: otto - vittime - montagna - morti

Attacco dell'Iran su Israele, raid in varie città : otto morti e 200 feriti. Ci sono anche bambini tra le vittime - Un’escalation drammatica nel cuore del Medio Oriente scuote Israele, con attacchi notturni provenienti dall’Iran che hanno causato almeno otto vittime, tra cui innocenti bambini.

Sono due italiani di 64 e 59 anni, non residenti in regione, le vittime del terribile incidente tra due moto avvenuto sui tornanti della Mendola Vai su Facebook

Otto vittime della montagna in 24 ore, due morti nello schianto di un ultraleggero in Trentino; Montagna, otto morti nel weekend e oltre 100 interventi Soccorso alpino; Primo weekend estivo, 8 morti in montagna - LaPresse.

Primo weekend estivo, 8 morti in montagna - Il primo fine settimana d’estate è stato segnato da un’intensa attività per le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnate in oltre 100 missioni di soccorso lungo tutta la pe ... msn.com scrive

Montagna, otto morti nel weekend e oltre 100 interventi Soccorso alpino - Il numero più tragico si è registrato in Trentino- Lo riporta msn.com