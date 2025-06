Otto incidenti mortali in tutta Italia la maggior parte in Trentino-Alto Adige Il Soccorso Alpino evidenzia problemi di preparazione e attrezzature inadeguate Gli esperti invitano alla prudenza

Il primo weekend estivo del 2025 ha segnato un duro colpo per le regioni alpine e non solo, con otto incidenti mortali e un’onda di emergenze che ha messo alla prova le squadre di soccorso. Il Soccorso Alpino evidenzia criticità legate a preparazione e attrezzature, invitando tutti gli escursionisti alla massima prudenza. È fondamentale riflettere su come migliorare la sicurezza in ambienti così ostili.

I l primo weekend dell'estate 2025 ha messo a dura prova le squadre di soccorso di tutta Italia, chiamate a fronteggiare un'ondata di emergenze che ha attraversato l'intero arco alpino e si è spinta fino alle grotte della Sardegna. Tanto che, quello che doveva essere l'inizio della stagione escursionistica, si è rivelato un banco di prova impegnativo per i soccorritori e un richiamo alla prudenza per tutti gli appassionati. I numeri degli incidenti in montagna, insomma, parlano chiaro e dicono che, quando si sottovaluta la sicurezza, le conseguenze possono essere molto serie. Vivere la montagna da anziani: il decalogo contro i rischi

Sicurezza in montagna: gli incidenti del primo weekend estivo non incoraggiano; Soccorso Alpino, domenica intensa: quattro incidenti mortali in montagna; Camion ribaltato in autostrada: traffico in tilt, tratto riaperto dopo ore.

