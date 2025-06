Otto bambini deceduti in Italia in piscina in tre anni l’Oms | È una delle principali cause di morte nel mondo I consigli dell’Iss per evitare le tragedie

Ogni anno, in Italia, otto bambini perdono tragicamente la vita in incidenti in piscina, una delle cause principali di mortalità infantile nel mondo. Recenti tragedie, come quella avvenuta a Castrezzato, evidenziano l’urgenza di adottare misure di sicurezza. I consigli dell’ISS sono fondamentali per prevenire queste tragedie e garantire un’estate sicura ai più piccoli. È nostro dovere agire ora, prima che altre vite innocenti siano messe a rischio.

Tre bambini che hanno perso la vita negli ultimi giorni in tre distinti incidenti in diverse zone d’Italia hanno fatto scattare inchieste e allarmi da parte degli esperti. L’ultima tragedia è avvenuta nelle scorse ore in un parco acquatico di Castrezzato, non lontano da Brescia. Il piccolo di quattro anni è deceduto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Stando alle prime indiscrezioni il bimbo era con il padre che lo ha perso di vista ed è finito in acqua senza saper nuotare. Otto bambini deceduti in Italia in piscina in tre anni, l’Oms: “È una delle principali cause di morte nel mondo”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Otto bambini deceduti in Italia in piscina in tre anni, l’Oms: “È una delle principali cause di morte nel mondo”. I consigli dell’Iss per evitare le tragedie

In questa notizia si parla di: bambini - italia - anni - otto

Perché i bambini palestinesi di Gaza vengono curati in Italia: il caso del piccolo di due anni in ospedale a Napoli - In un contesto di conflitto e crisi umanitaria, i bambini palestinesi di Gaza ricevono cure in Italia per affrontare gravi problematiche mediche.

Il programma di “Ciurma” è stato svelato a grandi e bambini nella Giungla Urbana dell’area gioco di Via Diaz! Vi aspettiamo a partire dal 14 giugno per otto appuntamenti con cinema, teatro, laboratori circensi dedicati a “equipaggi” dai 3 ai 12 anni! Ma non è t Vai su Facebook

Diabete, bambino di 10 anni assume un farmaco per ritardare la malattia: è il primo caso in Italia; Cosa mangiano i bambini in italia: dati e abitudini alimentari; Referendum sulla cittadinanza: riguarda anche i bambini.

Era caduto in piscina venerdì, è morto il bimbo di quattro anni - E' deceduto in serata il bambino di quattro anni caduto venerdì nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato in provincia di Brescia. Come scrive ansa.it