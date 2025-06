Ostia stretta dei carabinieri sulla Mala movida | 4 arresti e 9 denunce

Ostia si mobilita contro la mala movida: un blitz dei Carabinieri, che ha portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia di nove altre, testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e tutela della comunità. Un intervento deciso per restituire decoro e serenità a un territorio spesso sotto pressione. La lotta continua, perché la sicurezza di Ostia è una priorità condivisa da tutti.

Ostia, 23 giugno 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno eseguito un'attività di controllo del territorio, finalizzato in particolare a rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini, nonché a reprimere e contrastare i f enomeni di degrado connessi alla "Mala Movida ", seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio dell'attività è d i 4 persone arrestate e 9 denunciate alla Procura della Repubblica. Nel dettaglio, u n uomo di 57 anni è stato arrestato dai militari, per evasione, in quanto già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per maltrattamenti in famiglia, è stato sorpreso senza giustificato motivo e senza autorizzazione, fuori dal proprio domicilio.