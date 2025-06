Ostia sta per affogare al largo | salvato dalla Guardia Costiera

Ostia, 23 giugno 2025 – Un tardo mattinata di apprensione si è trasformata in un atto di coraggio e tempestività: un bagnante, disperso a largo e in difficoltà, è stato salvato dalla pronta azione della guardia costiera. La prontezza degli operativi ha fatto la differenza, assicurando che nessuno subisse conseguenze più gravi. La loro rapida risposta testimonia l’importanza di un sistema di soccorso efficiente e sempre all’erta.

Ostia, 23 giugno 2025 – Nella tarda mattina di ieri quando un bagnante, ignaro di essersi allontanato a diverse centinaia di metri dalla costa di Ostia, e samine ha cominciato a richiamare l’attenzione dell’assistente bagnanti che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi tramite la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Roma. Immediato l’invio sul posto delle tre moto d’acqua impegnate in mare, di cui, due della Polizia di Stato ed una della Guardia Costiera, assistita da un battello. In pochi minuti il malcapitato è stato tratto in salvo dagli uomini a bordo dei suddetti mezzi ntervenuti e quindi accompagnato a riva dove ha ricevuto le cure del caso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

