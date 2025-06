Osservatorio Vera Rubin le prime meravigliose immagini frutto della fotocamera astronomica più grande mai costruita

L’Osservatorio Vera Rubin, situato sulla maestosa montagna cilena Cerro Pachón, ha catturato le prime immagini spettacolari grazie alla sua fotocamera astronomica più grande mai realizzata. Questi scatti rivoluzionari promettono di trasformare la nostra comprensione dell’universo, creando una mappa dinamica che svelerà i segreti cosmici come mai prima d'ora. Un passo avanti verso l’esplorazione infinita che ci attende.

