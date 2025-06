Ospedale Ruggi il Nursind dopo il servizio di Rai 3 | Basta spettacolarizzazione sulla pelle degli operatori

Il Nursind Salerno ribadisce l'importanza di un'informazione responsabile e rispettosa, chiedendo trasparenza e approfondimento reale sui temi del personale sanitario. Dopo il servizio di Rai 3, si alza la voce di chi difende l’onestà degli operatori e la dignità del loro lavoro, senza cadere nello spettacolo a discapito di chi opera ogni giorno con impegno e professionalità all’Ospedale Ruggi. La verità sui nostri eroi in corsia merita rispetto e attenzione genuina.

Dopo la messa in onda del servizio di Rai 3 sul plesso ospedaliero di via San Leonardo, all’interno del programma Far West, arriva la replica del Nursind Salerno, sindacato delle professioni infermieristiche, che denuncia toni e contenuti del servizio giudicati “fuorvianti e parziali”. "Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ospedale Ruggi, il Nursind dopo il servizio di Rai 3: "Basta spettacolarizzazione sulla pelle degli operatori”

