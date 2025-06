Osimhen non solo Al Hilal | offerta del Galatasaray Novità sul possibile reintegro

Il Napoli attraversa un momento turbolento con la possibile cessione di Victor Osimhen, il suo attaccante più prezioso. Tra offerte di Al Hilal e Galatasaray, le ultime novità sul reintegro del giocatore aprono uno scenario ancora tutto da esplorare. La situazione si fa sempre più intricata, tra retroscena e colpi di scena pronti a cambiare le sorti della squadra partenopea. Restate con noi per scoprire come si evolverà questa intricata vicenda.

Il Napoli sta vivendo un momento pessimo per la cessione di Victor Osimhen, che con il passare del tempo rischia di diventare una grana bella pericolosa. Ormai è corsa contro il tempo per evitare che il giocatore possa ritrovarsi in ritiro con la squadra, ma da separato in casa Victor Osimhen ai saluti o. quasi . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it