Osimhen l’Al Hilal gli offre 40 milioni all’anno per quattro anni Corsport

Osimhen, stella del Napoli, potrebbe presto entrare nel club dei giocatori più pagati al mondo grazie all'offerta dell'Al Hilal: 40 milioni all'anno per quattro anni. Un affare che non solo potrebbe cambiare il suo destino, ma anche riscrivere gli schemi del calcio internazionale. La proposta di Inzaghi e dei sauditi è irresistibile, e il futuro di Victor si profila tra grandi sfide e ingaggi da sogno. Ma cosa deciderà il campione?

Victor Osimhen è tornato a casa, in Nigeria, per riposarsi e ricaricare le pile, ma anche per fare beneficenza.

L’Al-Hilal darà a Osimhen 40 milioni l’anno per tre anni. Aveva già messo in vendita la maglia 29 - Il futuro di Victor Osimhen si tinge di oro: l'Al-Hilal è pronto a offrirgli 40 milioni all'anno per tre anni! La maglia numero 29 è già in vendita, un chiaro segnale dell'affare imminente.

L’Al-Hilal sta valutando di fare una nuova offerta a #Osimhen da oltre 50 milioni di euro all’anno Lo riporta su X l'esperto di mercato turco Yagiz Sabuncuoglu. Le porte dell'Arabia potrebbero riaprirsi per Victor Vai su X

Osimhen all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, 75 milioni di euro per il Napoli: al bomber nigeriano contratto da 35 milioni l’anno Pagare danaro, vedere Osimhen, alla (non) modica cifra di 75 milioni, che l’Al-Hilal sarebbe disposto a riconoscere. Osi ha (quasi Vai su Facebook

