Osimhen l'Al-Hilal di Inzaghi rilancia | 160 milioni di euro

L'Al-Hilal continua a sognare in grande, offrendo ben 160 milioni di euro per Osimhen e puntando dritto ai rinforzi desiderati dall'allenatore Simone Inzaghi. La squadra saudita non si ferma davanti alle sfide e insiste nel voler rafforzare il proprio organico con pedine di primo livello dalla Serie A. Un investimento che potrebbe rivoluzionare il panorama del calcio internazionale, lasciando tutti a bocca aperta.

L`Al-Hilal non si arrende e insiste per regalare all`allenatore italiano Simone Inzaghi due rinforzi importanti dalla Serie A. Infatti i dirigenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: hilal - inzaghi - osimhen - rilancia

Inzaghi, altro pari al Mondiale per Club: 0-0 tra Salisburgo e Al-Hilal, che rilancia per Osimhen - Un altro pareggio per Simone Inzaghi al Mondiale per Club, confermando la sua determinazione e resilienza in questa competizione internazionale.

Cosa significherebbe Osimhen alla Juventus? Campionato più avvincente? Nuovo tradimento? Vai su Facebook

Osimhen, l'Al-Hilal di Inzaghi rilancia: 160 milioni di euro; Inzaghi, altro pari al Mondiale per Club: 0-0 tra Salisburgo e Al-Hilal, che rilancia per Theo Hernandez e Osimhen; Napoli, quale futuro per Osimhen? Il Galatasaray mette fretta, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi prepara il rilancio.

Osimhen, l'Al-Hilal di Inzaghi rilancia: 160 milioni di euro - Hilal non si arrende e insiste per regalare all`allenatore italiano Simone Inzaghi due rinforzi importanti dalla Serie A. Lo riporta calciomercato.com

Inzaghi, altro pari al Mondiale per Club: 0-0 tra Salisburgo e Al-Hilal, che rilancia per Theo Hernandez e Osimhen - 1 dell`esordio contro gli spagnoli del Real Madrid, l`Al- calciomercato.com scrive